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Город
19.09.2019 12:02
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Укатали дорогу. Гражданский проспект покрыли новым асфальтом от Кушелевского путепровода до Суздальского проспекта

СК "Орион плюс" завершила ремонт проезжей части самой протяженной улицы Калининского района - Гражданского проспекта. Он продолжался три месяца, и теперь автомобилисты могут ездить по ровному асфальту со свежей разметкой.

Укатали дорогу. Гражданский проспект покрыли новым асфальтом от Кушелевского путепровода до Суздальского проспекта

Как сообщили "Фонтанке" в компании "Орион плюс" 19 сентября, работы на проезжей части полностью завершены и движение открыто в полном объеме. До конца октября будет закончено и благоустройство прилегающих территорий: тротуаров, газонов, пешеходного ограждения и т. п.

В последний раз ремонт на Гражданском проспекте был в 2013 году. В этот раз фронт работ включал всю магистраль протяженностью 7,6 км. А поскольку Гражданский проспект является одной из ведущих трасс, связывающих север и центральную часть города через Кушелевский путепровод, то закрыть ее полностью для ремонта не представлялось возможным. Ведь в будние дни по проспекту проезжает до 3,5 тыс. машин в час. Поэтому решено было ремонтировать дорогу постепенно, по минимуму ограничивая движение автомобилистов, а также общественного транспорта. В июне первым стал участок от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Непокоренных, затем ремонтировали отрезок от проспекта Непокоренных до Северного. И самым последним, завершающим, стал участок Гражданки от Северного до Суздальского проспекта. Как отметили в компании "Орион плюс", работать старались по ночам или в выходные, чтобы сохранить возможность автомобилистам передвигаться по району.

Сейчас завершается основной этап — ремонт проезжей части. Сначала дорожникам пришлось разобрать старое асфальтобетонное покрытие, а затем уложить  новое — на площади более 150 тыс. кв. м. Около 13 тыс. кв. м дорожного покрытия уложено на тротуары. Стоит отметить, что на всем проспекте использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон — его можно отличить от других марок по шероховатой поверхности, так как в нем содержится довольно много щебня плотных горных пород. От других типов дорожных покрытий он отличается долговечностью — если соблюдать все условия эксплуатации, то может послужить в два раза дольше обычного асфальта. При этом он устойчив к морозам и другим погодным явлениям, что важно для нестабильного петербургского климата. Несмотря на шероховатость и наличие в составе гравия, он не создает лишнего шума при движении автомобиля.

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При замене асфальта использовали перегружатели производства США, которые обеспечивали непрерывность укладки. Это позволяло сохранять однородную температуру смеси, что обеспечивает ровную поверхность и предотвращает быстрое разрушение.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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Помимо непосредственно укладки нового асфальта, были заменены устаревшие люки колодцев — на новые, облегченного типа, чугунные плавающие и дождеприемные — всего около 430 штук. Дорожники переставили более 15 тыс. погонных метров гранитного бордюрного камня, с подготовкой нового основания. (Чем отличается замена бордюрного камня от перестановки «Фонтанка» ранее рассказывала).  Чтобы обновленная дорога сразу стала комфортной для автомобилистов, нанесли более 25 км новой разметки термопластиком.

Теперь подрядчику, СК "Орион плюс", осталось восстановить газон (около 11 тыс. кв. м), завершить ремонт тротуаров и переустановить 1200 м пешеходных ограждений. Эти работы, по условиям госконтракта, должны быть завершены к концу октября.

Сегодня Гражданский проспект — самая протяженная магистраль Калининского района, да и в масштабах всего города она выглядит достаточно внушительно. Она существовала уже в XIX  веке и носила название Гражданской дороги. Тогда, конечно, вокруг был еще не город, а различные поселения: Дорога в Гражданку, Колония Гражданка или Немецкая Гражданка, Русская Гражданка и деревня Ручьи (рядом с Муринским ручьем). Причем шла дорога прямо только до ручья, а дальше отклонялась в сторону деревни Мурино.

Укатали дорогу. Гражданский проспект покрыли новым асфальтом от Кушелевского путепровода до Суздальского проспекта

Свое нынешнее название  Гражданский проспект получил в 1962 году, тогда это была трасса от Большой Спасской улицы (теперь проспект Непокоренных) до Северного проспекта. В 1970 году его спрямили и продлили до Суздальского проспекта — в то время этот район активно застраивался. В народе даже появилась собственная топонимика: часть проспекта до Муринского ручья называли "ФРГ" – "Фешенебельный район Гражданки", а все что дальше на север – "ГДР" – "Гражданка дальше ручья". Из названий легко догадаться, где жить считалось престижнее, а где — похуже. В 1993 году Гражданский соединили с проспектом Маршала Блюхера Кушелевским путепроводом.

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Сейчас в связи с активной застройкой пригородов Петербурга — Мурино и Девяткино, существует идея продлить Гражданский проспект до Мурино — с помощью тоннеля под железной дорогой и трубопроводом, а далее — под имеющимся мостом КАД. Сейчас продлению мешают гаражи, железная дорога и трубопроводы. Если Гражданский проспект будет продлен, то, по мнению многих, транспортная доступность жилых массивов в Мурино значительно улучшится.

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