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19.09.2019 11:10
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Петербургский избирком решил проверить бюллетени в «Озере Долгом». Кандидаты уверены: уже бесполезно

Петербургская избирательная комиссия решила проверить, в каком состоянии хранятся бюллетени в муниципалитете «Озеро Долгое», которые уже несколько дней круглосуточно охраняют кандидаты. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 19 сентября в присутствии члена Центрального избиркома Александра Кинева, который специально приехал в Петербург, чтобы проконтролировать ситуацию в этом муниципалитете.

Вокруг выборов в «Озере Долгом» скандал не утихает уже больше недели. Муниципальный избирком пересчитал голоса, поданные за кандидатов 8 сентября, никого об этом не оповестив, и в результате все депутатские мандаты достались «Единой России», хотя после подсчета на участке в совет проходили несколько оппозиционеров. Узнав об этом, кандидаты и делегированные ими члены муниципального избиркома потребовали показать им, как хранятся мешки с бюллетенями: вскрыты они или опечатаны. Но председатель муниципального избиркома Галина Светлова отказалась это делать — не помогло даже присутствие депутата Госдумы Олега Нилова и лидера петербургской «Справедливой России» Марины Шишкиной.

Решение все-таки проверить сохранность бюллетеней петербургский избирком принял спустя шесть дней после того, как кандидаты начали круглосуточно дежурить у муниципалитета. Но за два часа до того, как горизбирком принял это решение, к комиссии «Озера Долгого» приехала ее председатель Галина Светлова в сопровождении двенадцати неизвестных мужчин спортивного телосложения. Один из «спортсменов» вскрыл опечатанную дверь и заменил замок, после чего Светлова вместе с неизвестной женщиной прошли внутрь, не пустив никого из дежуривших кандидатов и членов комиссии.  В муниципальном избиркоме — там, где находится опечатанная комната с бюллетенями, сохранность которой кандидаты и пытались проконтролировать, — Галина Светлова со своей спутницей провели больше часа. Кандидаты предполагают, что за это время с избирательной документацией могло что-то произойти.

К муниципальному избиркому спустя час прибыли сотрудники полиции и МЧС. В полицейском автомобиле кандидаты заметили главу муниципалитета «Озеро Долгое» Виктора Байдалакова, который пытался спрятать лицо. Правоохранители ненадолго задержали четверых человек из числа «спортсменов», предположительно, сотрудников частного охранного предприятия. Галина Светлова покинула муниципальный избирком в сопровождении полиции на ведомственном автомобиле, а у дверей остались дежурить кандидаты и двое «спортсменов».

Сама Галина Светлова утверждает, что приехала утром в избирком, чтобы выдать сотрудникам зарплату, сообщила на заседании петербургской комиссии ее зампред Алла Егорова. «Но то, каким именно образом она там появилась (в сопровождении мужчин), заставляет беспокоиться», — сказала Егорова. Городской избирком постановил забрать бюллетени из «Озера Долгого» к себе на хранение. Член ЦИК Александр Кинев посоветовал петербургской комиссии принять аналогичные решения и по другим муниципалитетам — если найдутся основания полагать, что избирательную документацию они хранят ненадлежащим образом.

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