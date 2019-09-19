Минувшая ночь стала самой холодной за 5 месяцев в Петербурге

Ночь на 19 сентября оказалась самой холодной за осень в Петербурге. Но это еще не предел: завтра и вовсе горожанам пообещали ноль и мокрый снег.

«Питер штампует холодные ночи... Минувшая ночь вновь стала самой холодной с начала осени. Всего +2,9° показывали термометры, – пишет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Так холодно в Cеверной столице не было с 6 мая».

Ночь на 20 сентября обещает стать еще холодней: Северо-Западный гидрометцентр прогнозирует не больше 2-4 тепла, а в отдельных районах — до нуля. Там кратковременным дождям компанию составит мокрый снег.

Сейчас в городе на Неве солнечно и девять градусов тепла.