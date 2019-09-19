Красная рыба резко подскочила в цене из-за скудного улова на Дальнем Востоке. Горбуша подорожала на 30%

Лосось снова подорожал в этом году. По данным Минсельхоза, оптовые цены на добытую рыбу подскочили из-за уменьшения улова на Дальнем Востоке.

Как пишет 19 сентября РБК со ссылкой на информацию от Министерства сельского хозяйства, самая доступная и популярная горбуша увеличилась в стоимости на 30% по сравнению с сентябрём прошлого года. Рост цен наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других.

Так, на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.). Более редкий вид, нерка, вырос в цене на 14%.

С увеличением цен уже столкнулись некоторые торговые сети. Закупочные цены на красную рыбу повысились в этом году в пределах 15%, рассказала директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова.

Проблема заключается в уменьшении улова на Дальнем Востоке, говорят участники рынка. К 17 сентября, по данным Росрыболовства, было выловлено около 458 тыс. т. лососевых. Основной улов был на Камчатке: там рыбаки добыли около 337 тыс. т.