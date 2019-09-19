Новый поворот в деле Устинова. Прокуратура попросила изменить меру пресечения
Адвокат осужденного на 3,5 года колонии общего режима за вывихнутое плечо росгвардейцу Павла Устинова рассказал о просьбе прокуратуры об изменении меры пресечения.
«Прокуратура обжаловала меру пресечения Устинову по моему ходатайству. Рассмотрение жалобы состоится в Мосгорсуде завтра [20 сентября] в 12:00», – цитирует 19 сентября заявление адвоката Анатолия Кучерены ТАСС.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале отметил, что подобная схема использовалась в деле «Кировлеса» в 2013 году. «Кировский облсуд на следующий день после приговора, в субботу, отменил его в части заключения под стражу в зале суда», – написал Чиков.
В столичном суде подтвердили РИА Новости запланированное на 20 сентября рассмотрение ходатайства.
В настоящее время актер находится под стражей.
Справка:
Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Устинов вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. После этого десятки актеров, режиссеров, певцов и просто известных людей поддержали деятеля культуры.
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были 828 человек.