Новый поворот в деле Устинова. Прокуратура попросила изменить меру пресечения

Адвокат осужденного на 3,5 года колонии общего режима за вывихнутое плечо росгвардейцу Павла Устинова рассказал о просьбе прокуратуры об изменении меры пресечения.

«Прокуратура обжаловала меру пресечения Устинову по моему ходатайству. Рассмотрение жалобы состоится в Мосгорсуде завтра [20 сентября] в 12:00», – цитирует 19 сентября заявление адвоката Анатолия Кучерены ТАСС.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале отметил, что подобная схема использовалась в деле «Кировлеса» в 2013 году. «Кировский облсуд на следующий день после приговора, в субботу, отменил его в части заключения под стражу в зале суда», – написал Чиков.

В столичном суде подтвердили РИА Новости запланированное на 20 сентября рассмотрение ходатайства.

В настоящее время актер находится под стражей.