Почти половина россиян готовы отказаться от автомобиля из-за возросших цен на бензин

Российские автомобилисты используют свой транспорт практически каждый день, однако все чаще стали задумываться об альтернативах. Такие данные приводятся в опросе всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место экономические факторы: возможную высокую стоимость бензина (47%), дорогое обслуживание автомобиля и его страхование, налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить бюджет (15%)», – говорится 19 сентября в исследовании ВЦИОМ.

При этом экология и плохое состояние дорог заставляют задуматься об отказе от личного транспорта чуть менее 10% опрошенных. В качестве альтернативы машине россияне чаще всего называют велосипед (43%), электрический автомобиль (33%), а также электромопед или электроскутер (10%).

Личное транспортное средство есть в двух из трех семей в РФ. У пятой части домохозяйств, куда чаще всего относятся жители Москвы и Петербурга, более одного автомобиля. В российских семьях машину водят преимущественно мужчины (78%).

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Большинство водителей (70%) используют автомобиль каждый день, но около 20% заявили, что могли бы прибегать к этому виду транспорта реже.

Напомним, что лето 2019-го встретило автомобилистов новыми тарифами на топливо. Это произошло на фоне решения правительства не продлевать с нефтяниками соглашение о заморозке стоимости. В июне президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке «демпфирующего механизма», направленный на стабилизацию цен на дизельное топливо и бензин.