«Лосиные скачки» на КАД попали на видео. Большегрузам повезло

Лоси зачастили в Петербург. Утром 19 сентября сохатый выбрался на КАД.

Читатель «Фонтанки» заметил животное, проезжая по внутреннему кольцу на северном участке, где идёт реконструкция, выставлены ограждения и снижена разрешённая скорость. Лось в рассветных лучах пересекал дорогу в зоне лесополосы в сторону области, легко преодолевая заборы.

На записи регистратора видно, как он проскочил перед двумя многотонными большегрузами, едущими по внешнему кольцу.

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Три дня назад наш читатель снял на видео молодого самца, заблудившегося в промзоне Шушары. В ночь на 7 сентября, как рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», лось погиб под колёсами машины на трассе «Сортавала» между поселками Сосново и Лосево, а 31 августа – лосиха погибла на «Скандинавии».