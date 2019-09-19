Происшествия
«Лосиные скачки» на КАД попали на видео. Большегрузам повезло
Лоси зачастили в Петербург. Утром 19 сентября сохатый выбрался на КАД.
Читатель «Фонтанки» заметил животное, проезжая по внутреннему кольцу на северном участке, где идёт реконструкция, выставлены ограждения и снижена разрешённая скорость. Лось в рассветных лучах пересекал дорогу в зоне лесополосы в сторону области, легко преодолевая заборы.
На записи регистратора видно, как он проскочил перед двумя многотонными большегрузами, едущими по внешнему кольцу.
Три дня назад наш читатель снял на видео молодого самца, заблудившегося в промзоне Шушары. В ночь на 7 сентября, как рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», лось погиб под колёсами машины на трассе «Сортавала» между поселками Сосново и Лосево, а 31 августа – лосиха погибла на «Скандинавии».
Справка:
Осенью у лосей начинается гон, который длится до конца октября. Самцы в поисках самок теряют голову и могут забрести в самые неожиданные места, также они чаще выходят на дороги и, соответственно, чаще попадают под машины. Большинство таких ДТП происходят вечером, ночью и утром, а максимальные пики приходятся на период с 23 до 2 часов и с 5 до 9 часов.