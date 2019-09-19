В Петербурге задержан президент банка «Прайм Финанс»

После 15 обысков Следственный комитет России выходит на арест банкира Михаила Табунова. После отзыва лицензии он обвинил коллег в исчезновении 268 млн наличными. В уголовном деле появилась противоположная фабула.

По информации «Фонтанки», в ночь на 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова. С утра 18 сентября оперативники «банковских» отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО «Прайм Финанс». В том числе они пришли и в квартиру Табунова в Поварском переулке.

По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено по двум статьям – 160 и 172.1 УК: фальсификация финансовых документов и присвоение. Насколько известно «Фонтанке», материалы дела основываются на результатах проверки ЦБ и заключению Росфинмониторинга по СЗФО.

Как сообщала в начале июня «Фонтанка», ЦБ отозвал лицензию у «Прайм Финанс» и поделился с правоохранителями мыслями о пропаже из его кассы 268 миллионов наличными. По данным нашего издания, все началось чуть ранее.

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29 мая 2019 года в результате внезапной проверки наличных денег в сейфовой комнате офиса «Прайм Финанс» на улице Лебедева, 15, ревизоры ЦБ выявили недостачу в долларах и евро в эквиваленте на те же 268 миллионов. Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ.

Как стало известно «Фонтанке», уже после этих событий Михаил Табунов официально обратился в экономическую полицию Петербурга с заявлением, в котором указал на виновников растраты. По его убеждению, это сотрудники банка, начиная чуть ли не кассира.

Судя по тексту постановления уголовного дела, следствие с ним не солидарно. Заметим, что в документе указывается: «… совершил хищение 268 миллионов, которыми распорядился по своему усмотрению…». Также «Фонтанке» известно, что сотрудники бухгалтерии являются свидетелями и дали показания, что Михаил Табунов сам неоднократно забирал наличные из кассы, оставляя при этом им лишь расписки, не имеющие под собой каких-либо правовых оснований.

По данным нашего издания, 20 сентября следствие выходит на арест Михаила Табунова.

