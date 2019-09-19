После несчастных случаев с туристами в Анталье проверят отели

Инспекторы наведаются в отели турецкой Антальи после большого количества несчастных случаев с отдыхающими в летнем сезоне. Не все происшествия происходили в этом городе на берегу Средиземного моря, но регион — пожалуй, самый популярный у туристов, в том числе российских.

Об ужесточении контроля за теми, кто организует размещение и отдых путешественников, сообщает 19 сентября Ассоциация туроператоров России. Циркуляр на этот счет подписал губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу. Проверки пройдут не только в отелях, но и у организаторов экскурсий, арендаторов машин, плавательного и другого оборудования для активного отдыха.

Анталийские власти назвали сезон-2019 рекордным по турпотоку (ожидается около 16 млн туристов), но он же стал богатым на несчастные случаи. Особое внимание инспекторы уделят безопасности бассейнов и качеству еды и алкоголя.

Напомним, ранее в российском посольстве в Анкаре рассказали о гибели 88 сограждан за этот год в Турции. А в 40 случаях потребовалась эвакуация заболевших из страны.

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