«Много лет даём те же советы». Президент Эстонии рассказала, что Евросоюз устал от Украины

Европа все больше устает от Украины из-за того, что та игнорирует советы по развитию страны. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью изданию «Европейская правда».

Журналист подметил, что усталость «широкой» Европы от Украины становится все заметнее, и Кальюлайд согласилась с ним. «Да. И причина усталости — в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — цитирует выдержку из интервью 19 сентября Lenta.ru.

Президент отметила, что у нынешней Украины и Эстонии в 1990-х годах есть много общего. В частности, она сказала, что некоторые европейские страны могут поступиться украинскими интересами ради экономических отношений с Россией, однако посоветовала делать стране то, что нужно для вступления в Евросоюз.

В феврале 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко утвердил поправки в Конституцию страны, закрепляющие курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. Позже глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что в ближайшее время Украина не получит приглашения вступить в Евросоюз.