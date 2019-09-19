СМИ: 2020 год станет рекордным для судостроителей. Для ВМФ России заложат 22 корабля и судна

Рекордное количество кораблей и вспомогательных судов заложат для Военно-морского флота России в 2020 году. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Следующий год должен стать рекордным по количеству заложенных для Военно-морского флота боевых и вспомогательных единиц. На судостроительных верфях в различных регионах страны планируется заложить в общей сложности 22 надводных корабля и катера, многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок, а также судна вспомогательного флота», – сказал собеседник агентства.

По данным агентства, в список планируемых к закладке в 2020 году кораблей впервые в истории российского военного кораблестроения включены два универсальных десантных корабля, которые будут заложены в Крыму на заводе «Залив» (не входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«Также намечена закладка двух модернизированных фрегатов проекта 22350 с 24 ударными ракетами на "Северной верфи", двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М шифр "Ясень-М" на "Севмаше", трех дизель-электрических подлодок проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях"», – рассказал собеседник. Он добавил, что на различных судостроительных предприятиях будут заложены корветы, малые ракетные корабли, противодиверсионные катера, суда различных типов вспомогательного флота.

В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.