Чижик-пыжик, где ты был? Из-за возгорания на Наставников обитатели Ржевки ждали трамвай полтора часа

Утреннее происшествие на проспекте Наставников в Петербурге привело к почти полуторачасовому сбою в работе частного трамвая «Чижик».

Об отклонении от графика «Фонтанке» сообщили утром 19 сентября в транспортном блоке Смольного. Задержка в движении составила 1 час 20 минут. Пострадавший состав оттащили в парк.

Вероятно, замыкание на линии привело не к одному опозданию на работу.

Напомним, «Чижик» загорелся в утренний час пик рядом с местом, где проспект Наставников пересекается с проспектом Энтузиастов. Несмотря на то, что на опубликованных снимках виден открытый огонь, в МЧС по Петербургу сказали, что горения не было, только замыкание.