Газовая колонка едва не убила семью в доме на Васильевском острове. В больнице — четверо

Семья из четырёх человек отравилась газом в Василеостровском районе Петербурга. Колонка протекла в ночь на 18 сентября.

По данным ИА «Журналистские расследования», накануне в НИИ скорой помощи были доставлены 16-летняя девочка, её 18-летняя сестра и двое родителей. Все — с отравлением угарным газом. Предварительно, винят колонку.

Больше всех досталось младшей сестре, её состояние врачи оценили как тяжёлое.

5-этажный кирпичный дом на Среднегаванском проспекте, 9, был построен в 1966 году. Газифицирован.

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Напомним, днём ранее отравление газом получила семья из Гатчины. 32-летняя мать скончалась на месте.