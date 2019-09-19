Неизвестные вскрыли ИКМО «Озеро Долгое» и заперлись внутри. Председатель комиссии — с ними
В Петербурге двенадцать неизвестных мужчин спортивного вида и председатель ИКМО «Озеро Долгое» Галина Светлова проникли в опечатанный полицией муниципальный избирком, где хранятся бюллетени. Об этом сообщают утром 19 сентября дежурящие около входа кандидаты в депутаты. «Спортсмены» перегородили им допуск в помещение. На место приехали сотрудники полиции, МЧС и депутат Заксобрания Надежда Тихонова.
За два часа до начала заседания в Горизбиркоме, где должна быть рассмотрена ситуация с возможными грубыми нарушениями на выборах в ИКМО «Озеро Долгое», дюжина неизвестных мужчин вскрыла дверь комиссии, которую 12 сентября опечатала полиция. С ними приехала председатель ИКМО Галина Светлова, которая в компании с неизвестной дамой заперлась в избиркоме.
Пока «спортсмены» вскрывали дверь (по сообщениям очевидцев, один из гостей заменил замок в двери), дежурящих кандидатов, по совместительству членов ИКМО с правом совещательного голоса и члена с правом решающего голоса Валентину Азенкову в нарушение не пускали в помещение. Как подозревают кандидаты, за закрытыми дверями может происходить фальсификация избирательной документации.
На место событий по вызову кандидатов прибыл наряд полиции, четверых «гостей» задержали, но через непродолжительное время отпустили. Спортсмены скрылись с места событий.
В полицейской машине очевидцы засекли главу муниципального образования Виктора Байдалакова.
Кандидаты в депутаты, опасаясь подделки бюллетеней, дежурили у дверей ИКМО «Озеро Долгое» с 12 сентября. Накануне в избирком приехал представитель ЦИК Александр Кинев, который должен собрать информацию о возможных нарушениях закона в ходе выборов в муниципалитете. Поговорить с представителями муниципалитета ему не удалось, дверь в МО, несмотря на рабочий день, ему не открыли.