Дело охотников на жриц любви в Петербурге разрастается: в нем появились еще две обиженные

Полиция считает ранее задержанных уроженцев Дагестана, охотившиеся на петербурженок с низкой социальной ответственностью, причастными ещё к двум преступным эпизодам.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 18 сентября уголовное дело 35-летнего Романа и 21-летнего Ислама стало богаче на подробности. Правоохранители считают, что мужчины в конце августа совершили ещё два разбоя, дополнив один из них насильственными действиями сексуального характера.

Так, по мнению силовиков, 28 августа около полуночи они наведались в одну из квартир дома №12 по улице Сикейроса. Угрожая ножом двум женщинам 24-х и 26-ти лет, они отобрали 5 золотых колец, серьги, фотоаппарат и 18 тысяч рублей.

Через пару дней парочка в четыре утра пришла на Октябрьскую набережную, 68. Там подельники нанесли 33-летней женщине ножевые удары в бедро и плечо, после чего надругались над ней, грозя убить в случае неповиновения. С собой они унесли 19 тысяч рублей и телефон.

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В ходе обыска квартиры 35-летнего Романа полиция нашла фотоаппарат с Сикейроса и паспорт женщины с Октябрьской набережной. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям о разбое и насильственным действиям сексуального характера.

Напомним, уроженцы Дагестана были задержаны 5 сентября после нападения на «массажистку», принимавшую на Гражданском проспекте. Попутно в правоохранительные органы обратилась её «коллега» из Башкортостана. По мнению следствия, парочка может быть причастна к убийству женщины, совершенному около месяца назад в Ленинградской области. Мотивом были деньги. Так что жрицам любви, можно сказать, повезло – они оставлены в живых.

У парочки, кажется, появились подражатели. Глубокой ночью 16 сентября неизвестные мужчины заявились в квартиру 38-летней женщины на Гражданском проспекте, потребовали миллион, избили, вывезли в Купчино и изнасиловали.