Ночь несчастливых BMW: из кювета на «Коле» скорые увезли троих

Второе тяжёлое ДТП с автомобилем BMW за ночь произошло также неподалёку от Петербурга – на Мурманском шоссе. Пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по городу и области, авария с одним участником случилась 19 сентября около 3:10 на 52-м км автодороги «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. По предварительной информации, водитель, мужчина 1993 года рождения, не справился с управлением, и его БМВ съехал в правый кювет и врезался в опору освещения.

Сам водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Пострадали и двое его пассажиров: мужчина 1995 года рождения получил тяжёлые травмы, состояние мужчины 1984 года рождения медики оценили как средней степени тяжести.

Незадолго до этой аварии другой BMW, напомним, столкнулся с автобусом и сгорел в Петергофе. Погиб один человек.