Происшествия
Как феникс, только «Чижик». На Ржевке в утренний час пик загорелся частный трамвай
Частный трамвай «Чижик» загорелся утром 19 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Фото с открытым пламенем на крыше появились в соцсетях.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, происшествие случилось на проспекте Наставников в утренний час пик.
«Было короткое замыкание, без горения. Сотрудники МЧС помощь не оказывали, пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет», – говорят в ведомстве, несмотря на фотографии.
Источник в транспортном блоке Смольного добавил, что транспортное средство уже тащат в парк.
Напомним, 2 сентября у новых концессионных трамваев тоже были неприятности: два «Чижика» встретились и остановились на проспекте Наставников, прервав свой контакт с сетью и сломав пантографы (токосъемники). Устранение неполадок длилось 3 часа.
«Чижику» не везло и минувшей ночью. На пересечении проспектов Ударников и Наставников, как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», с вагоном столкнулся легковой автомобиль.
ДТП в местах пересечения трамвайных путей с автомобильной проезжей часть происходят регулярно. Например, в августе «Чижика» не заметил водитель внедорожника. В июле частный трамвай подбил редкий минивэн Toyota Previa. А за несколько дней до этого движению электротранспорта помешала припаркованная легковушка.
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Справка:
«Чижик» вышел на линию в марте 2018 года. Оператором частного трамвая является «Транспортная концессионная компания». С 1 сентября «Чижики» обслуживают 4 маршрута на востоке города, помогая жителям спальников быстрее добраться до станции метро «Ладожская».