Как феникс, только «Чижик». На Ржевке в утренний час пик загорелся частный трамвай

Частный трамвай «Чижик» загорелся утром 19 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Фото с открытым пламенем на крыше появились в соцсетях.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, происшествие случилось на проспекте Наставников в утренний час пик.

«Было короткое замыкание, без горения. Сотрудники МЧС помощь не оказывали, пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет», – говорят в ведомстве, несмотря на фотографии.

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Источник в транспортном блоке Смольного добавил, что транспортное средство уже тащат в парк.

Напомним, 2 сентября у новых концессионных трамваев тоже были неприятности: два «Чижика» встретились и остановились на проспекте Наставников, прервав свой контакт с сетью и сломав пантографы (токосъемники). Устранение неполадок длилось 3 часа.

«Чижику» не везло и минувшей ночью. На пересечении проспектов Ударников и Наставников, как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», с вагоном столкнулся легковой автомобиль.

ДТП в местах пересечения трамвайных путей с автомобильной проезжей часть происходят регулярно. Например, в августе «Чижика» не заметил водитель внедорожника. В июле частный трамвай подбил редкий минивэн Toyota Previa. А за несколько дней до этого движению электротранспорта помешала припаркованная легковушка.