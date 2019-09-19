«Один с огнестрельным сквозным ранением». В СК рассказали про состояние пограничников, пострадавших в стычке с браконьерами из КНДР

О состоянии четырех пограничников, пострадавших в результате вооруженного нападения северокорейских рыбаков в Японском море, рассказали в дальневосточном управлении Следственного комитета на транспорте.

«Все четверо госпитализированы, один с огнестрельным сквозным ранением. Двое прооперированы. Состояние стабильное», — рассказали 19 сентября в ведомстве РИА Новости.

Инцидент произошел 17 сентября. Рыбаков из Северной Кореи обнаружили в исключительной экономической зоне России. При задержании они оказали сопротивление, в результате которого пострадали четыре пограничника. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 161 браконьера, некоторые из которых также пострадали. Им оказали необходимую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В российский МИД прибыл вызванный временный поверенный в делах России в КНДР Чин Чжон Хёпа, который пообещал доложить об инциденте в Пхеньян.