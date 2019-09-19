Минюст и ФССП предлагают дать гражданам 30 дней на возврат долга до суда

Министерство юстиции вместе с Федеральной службой судебных приставов разработали концепцию нового закона, который разрешает кредиторам обращаться в суд с требованием взыскать средства с должника только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после условленного срока. Об этом 19 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, закон должен придти на смену существующему закону о взыскании долгов физических лиц, который позволяет кредиторам обращаться в суд с любого дня просрочки. Внести проект в правительство планируется до конца года.

Предполагается, что новая редакция расширит права физических лиц, а также уменьшит количество судебных споров. Кроме того, на взыскивающие долги организации накладываются требования хранить данные о контактах с должниками.

Новая редакция также предлагает включать в реестр ФССП не только коллекторские агентсва, но любые организации, которые занимаются возвратом «просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств физлиц «по договорам кредита (займа)». Таким образом туда попадают банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, и операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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Без подключения к реестру таким организациям будет разрешено только отправлять должнику письма по почте, электронной почте или через «личный кабинет», но не звонить или встречаться с ним лично.

Участники рынка в беседе с изданием заявили, что подобное изменение не защитит прав должников, но может привести к неоправданному расширению реестра и росту популярности профессиональных коллекторских агентств.