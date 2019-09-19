BMW въехал в автобус в Петергофе и полыхнул. Одного человека спасли, другой погиб в машине

Смертельное ДТП произошло ночью в Петергофе. Причиной стал выезд на встречную полосу движения.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 сентября около 01:15 на Санкт-Петербургском проспекте, 119, у пересечения с Парковой улицей, по предварительной информации, мужчина 1984 года рождения на BMW выехал на встречку и совершил столкновение с автобусом «Волгобус».

Легковая машина сгорела. Её водитель был госпитализирован в состоянии средней степени вреда здоровью, а пассажир погиб в салоне – его пол и возраст уточняются. В автобусе никто не пострадал.

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«Ехали следом за автобусом... картина не из приятных», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По факту ДТП проводится проверка.