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Общество
19.09.2019 07:30
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Минздрав рассчитал для россиян безопасную дозу алкоголя в день

Минздрав рассчитал для россиян дозу алкоголя, которая несет незначительный риск для здоровья. Об этом 20 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.

Эксперты подсчитали, что мужчинам позволено выпить 900 мл пива крепостью 4,5%, а женщинам можно выпить 200 мл вина крепостью около 12%. В пересчете на стандартные порции в виде 10 грамм чистого алкоголя это две порции для женщин и три для мужчин. При этом важно не употреблять алкоголь как минимум два дня в неделю, добавили в ведомстве.

Минздрав ранее предложил внести поправки в законодательство, которые запретят продавать крепкие спиртные напитки гражданам до 21 года. ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что идею поддерживают 78% россиян. Запрет не поддержали в Минэкономразвития, где опасаются, что он подхлестнет теневой рынок, а также в Минфине.

 

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