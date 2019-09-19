Основателя Lingualeo, убившего сестру, отправят на лечение в психиатрическую больницу

Основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, убившего сестру, отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии 19 сентября.

По данным ведомства, экспертиза установила, что Абдулнасыров страдает психическим расстройством, поэтому не осознавал опасность своих действий и не мог управлять ими. Уголовное дело направлено в Дюртюлинский районный суд для «применения принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа».

Тело женщины 47 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в мае в частном доме в селе Дюртюли обнаружили тело 47-летней женщины. Следствие установило, что во время ссоры Абдулнасыров нанес сестре несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Абдулнасыров вину признал. Поводом для убийства послужили «психическое заболевание родственницы и ее неадекватное состояние, которые раздражали мужчину».