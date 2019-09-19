В НАТО заявили о потере превосходства над «возрождающейся Россией»

Превосходство НАТО над Россией утрачено. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.

«Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией потеряно», — цитирует Данфорда 20 сентября РБК. Данфорд отметил, что руководители оборонных ведомств признают это и в мае утвердили новую стратегию НАТО. На встрече в Словении, по его словам, рассматривались два документа из новой стратегии: широкая концепция обороны и сдерживания НАТО, а также общая концепция операций НАТО.

Новая стратегия определяет планы Североатлантического альянса и положение сил, которые были предоставлены НАТО различными странами. Этот документ дает начальникам штабов коллективное понимание стоящих перед НАТО вызовов, уточнил Данфорд. Затем они могут вернуться в свои страны и работать с политическими лидерами, чтобы добиться конкретные оборонных инвестиций, которые будут служить их нации и дополнят потребности НАТО, добавил он.