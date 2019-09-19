«Это твоя граната. Ты понял?» Сушист Азимов рассказал, как ФСБ телепортировала его в Москву для постановочного задержания

Московский окружной военный суд по делу о теракте в метро Петербурга выслушал показания 31-летнего уроженца Киргизии Акрама Азимова – героя нашумевшего видеоролика с участием сотрудников ФСБ. Он рассказал о тайном вывозе в Москву, четырехдневных пытках и инструкциях перед официальным допросом в Следственном комитете.

Напомним, 19 апреля 2017 года ФСБ распространила запись задержания Азимова на автобусной остановке в Москве. Его представляли как соучастника, через которого предполагаемый подрывник Акбаржон Джалилов получал финансирование из Турции. Многих пользователей Сети смутила смиренность Азимова. Например, под опубликованным на официальном канале «Звезда» роликом подписчики единодушно сошлись во мнении, что задержание – постановка.

«Задержанный знает, что его будут задерживать», – таким был основной характер комментариев.

Видео изначально вызывало сомнения в натуральности.. Азимов вел себя слишком покорно.

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Публичного слова Азимову не давали до 18 сентября 2019 года. Показания он давал стоя, говоря в микрофон, на хорошем для уроженца Киргизии русском языке. Азимов сообщил, что в Россию впервые приехал в 2012 году, устроился в суши-бар, регулярно ездил в Киргизию. Незадолго до теракта в метро Петербурга, в конце марта 2017 года, он снова покинул Россию и 12 апреля лег в киргизскую больницу с хроническим гайморитом.

«Через три дня, 15 апреля, в палату вошли два человека в гражданской одежде, спросили фамилию, скрутили руки, вывели из больницы… Повезли в аэропорт. На меня без денег оформили билет. После приземления самолета в Москве в салон вошли три человека – двое по форме и один в гражданской. Вывели через черный ход. Руки завернули назад, капюшон накинули, повели в сторону семиместной машины темного цвета. В машине сидел человек, держа наручники. Я спросил: «Что происходит?» Мне сказали заткнуться. Наручники надели на руки и ноги и кинули на пол. Ехали мы примерно час. После этого спустили в подвал. Потребовали снять верхнюю одежду до подштанников и футболки, наручниками прицепили к трубе», – описывал Азимов тайный вывоз в Россию.

По его словам, в подвале к нему прицепили какие-то зажимы, задавали вопросы о неком Ахмаде.

«Я отвечал, что не знаю, и чувствовал боль по всему телу. Они орали, что Ахмед – какой-то амир, террорист, что я дал ему присягу на верность. Я удивился: разве сейчас средневековье, чтобы давать присягу? Они закричали: «Не умничай. Ты скажешь нам то, что мы хотим услышать», – спокойным голосом рассказывал Азимов.

Говорить нужное, как следует из показаний подсудимого, он начал после того, как такие же пытки пообещали его родственникам.

Инструктаж Азимова длился четыре дня, до 19 апреля.

«Мне задавали одинаковые вопросы. В местах, где я ошибался, сотрудники кричали и обещали пытки. Я старался запоминать то, что от меня требовали. В последний день, 19 апреля, у меня спросили размер обуви, принесли кроссовки на два размера больше. Отвели в душевую, я помылся, оделся», – сообщил он суду.

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Азимова посадили в тот же микроавтобус, который увозил его из аэропорта четыре дня назад. Ехали долго.

«Через некоторое время меня пересадили в легковую машину. В куртку положили документы, на пояс повесили сумку. Они остановились и сказали, чтобы я вышел. Если хочу жить, должен следовать инструкции. Если дернусь, мне конец. Велели сесть на автобусную остановку. Я туда сел, опустил голову. Буквально через полминуты приехала та же машина, что меня забирала из аэропорта. Из нее выбежали люди и сняли мое задержание. Видеокамеру держал тот же человек, который надевал на меня наручники в аэропорту 15 апреля. В поясной сумке нашли предмет, похожий на гранату. В машине сунули гранату в мою ладонь и сжали пальцы. Пока ехали, они пересматривали видео. Обсуждали, что лицо чье-то попало в кадр, и надо бы отрезать. Мы поехали в Следственный комитет».

Перед кабинетом следователя Азимову велели запомнить, что граната принадлежит ему. Так он потом и рассказывал, а от показаний отказался после того, как заключил соглашение с адвокатом. До этого момента у него были защитники, предоставленные государством.

Взрыв в метро Петербурга 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек, в том числе предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. Теракт обошелся в небольшую сумму, необходимую для сборки несложной бомбы. По официальной версии, акция устрашения была призвана отвлечь Россию от военной помощи Сирии.