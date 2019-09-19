Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

Разнонаправленным движением основных котировок завершились торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 36,28 пункта (0,13%) и установился на отметке 27 147,08 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 1,03 пункта (0,03%) и оказался на отметке 3 006,73 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 8,62 пункта (0,11%), до 8 177,39 пункта.