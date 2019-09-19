Дама рискнула пересечь вечерний Невский в неположенном месте. Жизнь ей спасают врачи

Серьёзные травмы получила пешеход в ДТП в центре Петербурга вечером 18 сентября. Даму не смутило ни отсутствие «зебры», ни плотность движения транспорта, она решительно направилась на проезжую часть.

Об аварии у 32 дома на Невском проспекте сообщает «Дорожный инспектор». Около 20.26 горожанка свернула с тротуара на проезжую часть, где её сбил «Мерседес» под управлением 18-летнего водителя. На опубликованной записи с камеры видно, что женщина переходила дорогу вне «зебры».

30-летнюю пострадавшую в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали.