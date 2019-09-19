Помпео усомнился в том, что Роухани и Зарифу выдадут визы для участия в Генассамблее ООН

Госсекретарь США Майкл Помпео усомнился в том, что президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел страны Мохаммаду Джаваду Зарифу будут выданы визы для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, однако отказался прямо отвечать на соответствующий вопрос. Такое заявление глава американской дипломатии сделал в в беседе журналистами, сопровождающими его в поездке в Джидду.

"Мы не обсуждаем выдачу или отказ в выдаче визы. Я скажу вот что: если вы связаны с иностранной террористической организацией, то, я не знаю, мне кажется, что было бы обоснованным задуматься над тем, не следует ли запретить вам участвовать во встрече, на которой будет обсуждаться мир", – говорится в тексте беседы, распространенном Госдепартаментом США. "Действия, которые предпринял иранский режим, нарушали Устав ООН. Я вчера говорил об этом с генеральным секретарем [ООН Антониу] Гутерришем, и он напомнил мне, что они нарушали не только его <...>, они нарушали также международное право в сфере прав человека. Это сказал генеральный секретарь Гутерриш", – добавил госсекретарь.

Высказывания Помпео, по сути, входят в противоречие со словами президента США Дональда Трампа, который ранее в среду заявил о том, что визит Роухани и Зарифа на Генассамблею ООН в Нью-Йорке зависит от них самих, и он не намерен создавать им препятствия. Американский лидер подчеркнул, что ООН обладает высоким потенциалом и не хотел бы, чтобы кому-либо запрещали посещать эту площадку, если они сами хотят приехать.