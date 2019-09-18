«Локомотив» победил «Байер» в Лиге чемпионов на его поле

«Локомотив» победил леверкузенский «Байер» в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1). Голами в составе железнодорожников отметились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. В ворота «Локо» мяч влетел в результате автогола — его автором стал защитник Бенедикт Хеведес.

«Локомотив» занимает 1-е место в группе D, имея в активе 3 очка. Накануне в турнире стартовал петербургский "Зенит", в гостевом матче он сыграл вничью с "Лионом" 1:1.