МИД Чехии счел возможным перенос памятника маршалу Коневу в музей

Если для памятника советскому маршалу Ивану Коневу будет найдено новое, достойное место, это будет соответствовать обязательствам, вытекающим для Чехии из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года, заявил в среду журналистам глава МИД Томаш Петршичек.

На минувшей неделе члены руководства района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, после длительных дебатов приняли решение перенести его в один из музеев и провести конкурс на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий, а чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником – позор для Чехии.