Побывавший в космосе робот-андроид Фёдор предложил основать на других планетах колонию роботов-аватаров

Российский робот-андроид Фёдор предложил основать на других планетах колонию роботов-аватаров. "Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров", – говорится в сообщении в официальном аккаунте робота в твиттере.

Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров. Роботы готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развёртывание и обслуживание научных станций в далёком космосе pic.twitter.com/b5Lxqev568 — FEDOR (@FEDOR37516789) 18 сентября 2019 г.

По его словам, роботы "готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развёртывание и обслуживание научных станций в далёком космосе".

Публикация проиллюстрирована рисунком, на котором вместо ног робот использует колесное шасси.

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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что FEDOR следующего поколения лишится ног и в целом станет менее похожим на человека. Исследование Луны – одно из перспективных задач, которые ставятся при работе над этим проектом робота-андроида. Сообщалось, что из-за задержки в передаче сигнала между Землей и Луной, робот будет снабжён элементами искусственного интеллекта.

Российский антропоморфный робот Фёдор (FEDOR) вернулся из космоса 7 сентября. Он провёл на МКС 12 дней. С роботом провели серию экспериментов, в основном связанных с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При пребывании робота в космосе не обошлось без проблем. Из-за неполадок в системе стыковки "Курс" на МКС, корабль с роботом на борту причалил к станции на три дня позже запланированного срока. Кроме этого космонавты испытывали проблемы с включением робота.