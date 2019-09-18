Лидеры Италии и Франции обсудили проблему нелегальной миграции и ситуацию в Ливии

Италия и Франция согласны в необходимости выработки общеевропейского ответа на проблему нелегальной миграции и разделяют совместную цель достижения мира в Ливии, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы обладаем общей решимостью содействовать перезапуску Европейского союза, мы находимся в ключевой фазе", – заявил Конте в ходе пресс-подхода.

По его словам, с французской стороны была выражена готовность разработать "европейский механизм по мигрантам, по их прибытию, распределению и эффективному управлению их возвращения на родину".

"Нам нужно увести проблему от пропаганды, в том числе антиевропейской", – заявил премьер Италии в эфире YouTube-канала правительственного дворца Киджи.

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Говоря о ситуации в Ливии, Конте подчеркнули, что общей целью Франции и Италии является конструктивная работа "с привлечением всех партнеров" для достижения мира в североафриканской стране.

"Я передал Макрону приглашение провести в Италии следующую двустороннюю встречу в начале следующего года", – добавил Конте.

Перед переговорами с президентом Франции итальянский лидер смог обсудить ливийскую тему с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем. На их встрече итальянская сторона назвала ливийский кризис предметом крупного беспокойства страны, а его урегулирование – вопросом национального интереса Италии. Конте вновь подтвердил поддержку ПНС и призвал Сарраджа предпринять усилия для борьбы с экстремистами, находящимися в рядах ливийского ополчения.

В свою очередь Макрон в своем выступлении заявил, что ситуация в Ливии стала точкой сближения для Италии и Ливии.

"Мы убеждены, что выход может быть найден только путем компромисса и диалога", – заявил президент Франции.

Рим и Париж, по его словам, поддерживают созыв "международной конференции по Ливии, которая включила бы все стороны, и межливийской конференции, которая позволила бы примирить стороны, участвующие в конфликте".