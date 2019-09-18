СБ ООН может проголосовать по проектам западной и российско-китайской резолюций по Идлибу

Совет Безопасности ООН в четверг может проголосовать сразу по двум проектам резолюций по улучшению ситуации в Идлибе, один из них был представлен Германией, Бельгией и Кувейтом, а второй – Россией и Китаем. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в организации.

"Кувейт, Германия и Бельгия в качестве сокураторов данной темы в СБ вынесли на голосование проект резолюции, призывающей к прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в Идлибе, – сказал собеседник ТАСС. – В то же время свой проект резолюции представили Россия и Китай". Документы, копии которых есть в распоряжении ТАСС, содержат противоречащие оценки ситуации в Идлибе, поэтому не исключено, что обе резолюции окажутся заветированы.