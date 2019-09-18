На теннисном турнире St. Petersburg Open 2019 состоялась битва бывших чемпионов

На международном теннисном турнире St. Petersburg Open 2019 во вторник, 17 сентября, завершился третий игровой день. Первым участником третьего круга стал чемпион 2010 года Михаил Кукушкин (Казахстан, №57 мирового рейтинга), победивший чемпиона 2017-го Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, №99) 7:6, 6:2.

Также стал известен соперник второго сеянного теннисиста турнира Карена Хачанова (Россия, №9). Им стал Жоао Соуза (Португалия, №64), не встретивший проблем в матче с Йозефом Коваликом (Словакия, №346) 6:2, 6:3.

Другие результаты 18 сентября:

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Мартон Фучович (Венгрия, №65) – Алексей Ватутин (Россия, №183) 7:5, 6:1;

Каспер Рууд (Дания, №60) – Александр Бублик (Казахстан, №69) 6:7, 6:4, 6:2;

Егор Герасимов (Белоруссия, №129) – Адриан Маннарино (Франция, №59); 6:3, 6:1;

Сальваторе Карузо (Италия, №120) – Томас Фаббиано (Италия, №87) 2:6, 6:3, 6:3.

Расписание на 19 сентября:

Мартон Фучович (Венгрия, №65) – Борна Чорич (Хорватия, №15);

Маттео Берреттини (Италия, №13) – Роберто Карбальес Баэна (Испания, №76);

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Жоао Соуза (Португалия, №64) – Карен Хачанов (Россия, №9);

Даниил Медведев (Россия, №118) – Евгений Донской (Россия, №118);

Ричардас Беранкис (Литва, №63) – Андрей Рублев (Россия, №38);

Каспер Рууд (Дания, №60) – Сальваторе Карузо (Италия, №120).

Теннисный турнир St. Petersburg Open проходит с 1995 года. Призовой фонд турнира — 1,18 млн долларов.