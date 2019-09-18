Лавров обсудил Минские соглашения с главой МИД Германии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом перспективы выполнения Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«18 сентября по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России С.В.Лаврова с федеральным министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом. Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского формата», не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года», – говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что планировавшаяся 17 сентября встреча лидеров «нормандского формата» не состоялась, так как Россия «по техническим причинам» не смогла в ней участвовать. По его словам, в настоящее время МИД Украины ведёт переговоры, чтобы «найти время для четырех лидеров», сообщал «Интерфакс-Украина».

Однако ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщал, что саммит «нормандской четверки» оказался под угрозой срыва из-за того, что украинская сторона на встрече в Минске отказалась подписывать документ по имплементации «формулы Штайнмайера».

Указанный документ предусматривает порядок вступления в силу статей «закона об особом статусе Донбасса», а также предполагает проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.