Помпео поддержал нового помощника президента США по нацбезопасности

Новый помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет придерживаться курса на лидерство Соединенных Штатов на международной арене с позиции силы. Уверенность в этом выразил 18 сентября госсекретарь США Майкл Помпео.

To keep America safe we must lead from a posture of strength. If anyone understands that, it's Robert. You’ve led State’s high-impact efforts to return American hostages home with great effect. Congratulations and I look forward to working with you in your new role at @WHNSC. https://t.co/PxOYMIrAee — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 18 сентября 2019 г.

"Чтобы гарантировать безопасность Америки, мы должны [обеспечивать] лидерство [США] с позиции силы, – написал Помпео в своем Twitter. – Если кто-то это и понимает, то это Роберт". Госсекретарь также отметил "эффективные усилия" О'Брайена в его прежней должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента США.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп также дал высокую оценку О'Брайену, назвав его очень талантливым и уважаемым сотрудником.

На прошлой неделе президент США отправил своего предыдущего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Трамп объяснил свое решение тем, что тот совершал большие ошибки и не находил общий язык с другими представителями вашингтонской администрации.