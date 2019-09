Помпео поддержал нового помощника президента США по нацбезопасности

Новый помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет придерживаться курса на лидерство Соединенных Штатов на международной арене с позиции силы. Уверенность в этом выразил 18 сентября госсекретарь США Майкл Помпео.

To keep America safe we must lead from a posture of strength. If anyone understands that, it's Robert. You’ve led State’s high-impact efforts to return American hostages home with great effect. Congratulations and I look forward to working with you in your new role at @WHNSC. https://t.co/PxOYMIrAee

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 18 сентября 2019 г.