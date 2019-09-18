Зеленский пообщался по телефону с вице-президентом США о военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил программу помощи Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает его пресс-служба.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом.https://t.co/3gPfmj9M5t — Офіс Президента (@APUkraine) 18 сентября 2019 г.

«Владимир Зеленский подчеркнул значимость поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны», – говорится в сообщении. Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.

12 сентября издание The Hill со ссылкой на заявление комитета сената по расходам сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разблокировала $250 млн для выделения их в качестве военной поддержки Украине.

В июне Пентагон объявлял, что выделяет Украине $250 млн для организации сотрудничества и наращивания потенциала вооруженных сил страны. В ведомстве также подчеркивали, что общая сумма поддержки вырастет до $1,5 млрд с 2014 года.