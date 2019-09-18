Украинская полиция знала раньше злоумышленника, угрожавшего взорвать мост в Киеве. Пару месяцев назад у него изъяли взрывчатку

Во время спецоперации по задержанию злоумышленника, который угрожал взорвать мост в Киеве, правоохранители держали наготове вертолет. О ходе спецоперации сообщил начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко во время брифинга в эфире "112 Украина".

Правоохранители сразу установили, что злоумышленник в прошлом военнослужащий, у которого 3 месяца назад изъяли взрывчатку.

"Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому мы были уверены на этапе операции, что его угрозы реальны и, исходя из этого, планировали все свои действия. У него было изъято 3 месяца назад 2 кг взрывчатки, много боеприпасов. С самого начала он выбросил карабин, и когда изучали место происшествия с квадрокоптера, он из охотничьего оружия повредил один из наших квадрокоптеров, который упал в реку. Поэтому мы понимали, что он вооружен, у него может быть взрывчатка и у него реальные требования", – сказал Андрей Крищенко.

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Мужчина требовал поговорить со своей девушкой. Сообщается, что Крищенко и психолог беседовали с ним по телефону.

"На контакт он не шел, требовал поговорить со своей девушкой. Но никаких неразумных требований, никаких внятных мыслей от него не было, поэтому было принято решение организовывать штурм, который провели при поддержке бронетехники спецподразделение КОРД Нацполиции. Он был задержан, при нем на данный момент ничего не найдено. Проводится осмотр взрывотехниками автомобиля, и в дальнейшем будет проводиться осмотр места происшествия", – сказал Андрей Крищенко.

По данным председателя Нацполиции, дело квалифицировали по статье "Подготовка террористического акта", задержанному может грозить пожизненное заключение. Крищенко считает, что бывший военный был под действием алкоголя или наркотиков.