В суд поступило дело лишённого прав водителя «Генезиса». Пьяное ДТП на Невском с его участием унесло две жизни

Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Артура Асатурова, обвиняемого в https://www.fontanka.ru/2019/03/30/023/ пьяном ДТП на пересечении Невского и Литейного проспектов. Манёвр унёс две жизни.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга 18 сентября, Асатурову кроме пьяного наезда, повлёкшего смерть двух людей (ч.6 ст.264 УК РФ), вменяют также часть 3 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, повлекшее особо крупный ущерб) и статью ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Дело передано судье. К производству пока не принято.

Авария на пересечении Невского и Литейного проспектов произошла 30 марта. Судя по видеозаписи, летевший на красный сигнал «Генезис» отправил в стену Volkswagen, водитель которого погиб на месте. Ещё одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Лихачивший водитель уже был лишён прав и хорошо знаком со статьями за алкоголь и наркотики. Экспертиза показала, что за руль он сел пьяным.

На прошлой неделе в суд поступило дело надышавшегося шариками водителя BMW Касымова. В ДТП на Невском проспекте с его участием погибли двое.