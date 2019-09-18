Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +10
$ 64.43р
71.24р
22:14 18.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
18.09.2019 21:57
Печать

В суд поступило дело лишённого прав водителя «Генезиса». Пьяное ДТП на Невском с его участием унесло две жизни

Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Артура Асатурова, обвиняемого в https://www.fontanka.ru/2019/03/30/023/ пьяном ДТП на пересечении Невского и Литейного проспектов. Манёвр унёс две жизни.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга 18 сентября, Асатурову кроме пьяного наезда, повлёкшего смерть двух людей (ч.6 ст.264 УК РФ), вменяют также часть 3 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, повлекшее особо крупный ущерб) и статью ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Дело передано судье. К производству пока не принято.

Авария на пересечении Невского и Литейного проспектов произошла 30 марта. Судя по видеозаписи, летевший на красный сигнал «Генезис» отправил в стену Volkswagen, водитель которого погиб на месте. Ещё одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Лихачивший водитель уже был лишён прав и хорошо знаком со статьями за алкоголь и наркотики. Экспертиза показала, что за руль он сел пьяным.

На прошлой неделе в суд поступило дело надышавшегося шариками водителя BMW Касымова. В ДТП на Невском проспекте с его участием  погибли двое.

Реклама

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      предоставлено компанией Becar Asset Management
      18.09.2019 16:35

      Becar планирует построить в Петербурге коливинг площадью 120 тыс. квадратых метров

      В новом гостиничном проекте девелопера, в Московском районе, из пяти 26-этажных корпусов три будут реализованы в новом формате - коливинга. Номерной фонд составит не менее 1500 юнитов.
      фото предоставлено гипермаркетом шуб ЛЁД
      18.09.2019 16:19

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020 в новом гипермаркете шуб ЛЁД в Приморском районе.
      ГК «КВС»
      18.09.2019 12:01

      Как провести выходные: фестиваль эко-товаров «Соленья-варенья» и шоу в «Новом Сертолово»

      В эту субботу, 21 сентября, в микрогороде «Новое Сертолово» состоится эко-фестиваль фермерских товаров «Соленья-варенья» – крафтовая ярмарка в европейском формате (0+).
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.09.2019 10:00

      Банк «Санкт-Петербург» выдаст кредиты «Группе ЛСР» в объеме 16 млрд рублей

      ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» продолжают сотрудничество. 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» одобрил лимит кредитования ГК ЛСР в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в общей сумме 16 млрд рублей сроком на 3 года.
      shutterstock.com
      17.09.2019 18:00

      Собственная жилплощадь за семь дней

      Сколько времени необходимо на исполнение мечты? Месяц, год или десятилетия – во многом, конечно, зависит от мечты.
      Фото: Сергей Фри, предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Максим Косьмин
      17.09.2019 17:57

      МЕГА Парнас возвращает «Моду на добрые дела»

      С 9 сентября по 17 октября МЕГА Парнас приглашает всех желающих посетить фотовыставку «Мода на добрые дела» (0+). Мероприятие проходит второй год подряд и создано для привлечения внимания общественности к социальным проблемам. Выставка располагается рядом с пространством Scandinavian. Вход свободный.
      ПСК
      17.09.2019 17:43

      В ПСК рассказали о новом подходе Минстроя к качеству строительства

      Минстрой принял стратегию развития строительной отрасли до 2030 г. Одно из ключевых положений — конкурентоспособность подрядных организаций должна зависеть от квалификации их специалистов, а не от самой низкой цены за заказ. В ГК «ПСК» прокомментировали новую стратегию.
      предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      17.09.2019 16:46

      Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут подать заявку на ипотеку онлайн

      Компания обновила личный кабинет на сайте spbrealty.ru: теперь пользователи сервиса могут заполнить подробную анкету на оформление ипотеки не выходя из дома.
      «Лидер Групп»
      17.09.2019 16:37

      Два ЖК от «Лидер Групп» претендуют на звание «Лидер строительного качества 2019»

      ЖК «Нахимов» заявлен как «Лучший объект капитального строительства бизнес-класса», а ЖК «Балканы» поборется за тоже звание, но в сегменте комфорт-класса.
      ГК «Эталон»
      17.09.2019 14:51

      Во II очереди квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершаются фасадные работы

      Во второй очереди масштабного проекта редевелопмента – квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, завершаются фасадные работы.
      ГК «КВС»
      17.09.2019 14:12

      Открыты продажи коммерческих помещений в клубном доме «Б57» у Парка Победы

      Группа компаний «КВС» 17 сентября открыла продажи коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Б57» на Благодатной улице в Московском районе. Цены стартуют от 181,3 тысяч рублей за кв.м.
      Компания ARKAN
      17.09.2019 12:37

      Охота на Mazda в Петербурге

      В Петербурге в течение суток было совершено две попытки угона автомобилей японского бренда Mazda, но злоумышленникам не удалось преодолеть систему защиты охранного комплекса ARKAN Control.