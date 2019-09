Президент США раскритиковал ФРС за слишком маленькое снижение базовой ставки

,Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), выполняющую функции центробанка страны, а также ее председателя Джерома Пауэлла, несмотря на то, что финрегулятор решил снизить базовую процентную ставку второй раз за год. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в среду в Twitter.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!