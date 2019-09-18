Президент США раскритиковал ФРС за слишком маленькое снижение базовой ставки

,Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), выполняющую функции центробанка страны, а также ее председателя Джерома Пауэлла, несмотря на то, что финрегулятор решил снизить базовую процентную ставку второй раз за год. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в среду в Twitter.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.

"Джей Пауэлл и ФРС вновь потерпели неудачу. Не хватило "смелости", нет никакого смысла, нет видения! Ужасно изъясняется!" – написал президент.

Трамп ранее призвал ФРС опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной, а также начать рефинансирование государственного долга.

ФРС США 18 сентября объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%.