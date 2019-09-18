Хуситы пригрозили атаковать объекты в ОАЭ

Йеменские мятежники-хуситы, которые атаковали саудовские НПЗ, заявили о возможности совершить атаки на объекты в ОАЭ, сообщает The Jerusalem Post.

«Хуситы, которые взяли на себя ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты в выходные, заявила, что в качестве возможных целей для атак выбрала десятки объектов, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах», — пишет газета.

Йеменские хуситы — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена. Ранее они взяли на себя ответственность за атаку на объекты Saudi Aramco в городах Хурайс и Абкаик, которая произошла 14 сентября. Из-за взрывов были приостановлены производственные операции на этих объектах.

Как признали в Эр-Рияде, из-за взрывов суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое. Добычу нефти удалось восстановить только к 17 сентября, сообщал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.