Оргкомитет Олимпиады в Токио до сих пор не выделил билеты для российских болельщиков

До сих пор оргкомитета «Токио-2020» не подтвердил запрошенные 18 тысяч билетов для болельщиков из России. Об этом 18 сентября со ссылкой на директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета России (ОКР) Марию Тарасову сообщают РИА Новости.

Огонь летних Олимпийских игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года. Однако увидят ли это россияне в живую или только по телевизору до сих пор не понятно.

«Мы очень обеспокоены ситуацией с распределением билетов для России со стороны оргкомитета "Токио-2020". На сегодняшний день нами запрошено, но до сих пор не подтверждено порядка 18 тысяч билетов для российских болельщиков. Это около 75% от общего числа. Столь серьезный дефицит, созданный по не совсем понятным для нас причинам для России, уже стал причиной переноса старта продаж на более поздний срок – ориентировочно на октябрь», – заявила Тарасова.

Билетный агент на протяжении последних двух месяцев неоднократно обращался в оргкомитет «Токио-2020», Международный олимпийский комитет, посольство Японии в Российской Федерации, но пока подтвердил лишь выделение тысячи билетов из общей квоты, аргументируя свою позицию в целом крайне высоким спросом на билеты.

Реклама



«Проблема остается и уже сейчас влияет на количество наших соотечественников, которые хотели бы и готовы поехать в Японию поддержать наших спортсменов, но не имеют возможности приобрести билет. Есть риск, что россиян в Токио на трибунах будет совсем мало», – сказала она.