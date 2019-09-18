Все мэры городов и главы районов Крыма уволились

Новая команда вскоре будет руководить развитием Крыма. О том, что написать заявления об отставке по собственному желанию руководству региона на местах предложил глава республики Сергей Аксенов, он написал в Facebook.

«Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах»,— цитирует Аксенова «Коммерсант».

В ближайшее время местные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Крыму прошли выборы в Госсовет республики и во все муниципальные советы. Как предполагают СМИ, большая часть руководителей администраций по итогам новых конкурсов свои должности сохранит. Их утвердят уже новые составы городских и районных советов.