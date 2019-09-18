Сто врачей подписали обращение в поддержку фигурантов «московского дела»

МКБ вернет до 7% баллами за путешествия и покупки в аптеках и ресторанах

С 1 октября Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус». До конца года будут действовать пять категорий на выбор: кафе и рестораны, кроме операций с кодом MCC 5814 (фастфуд); такси и каршеринг; развлечения; спорттовары и салоны красоты.