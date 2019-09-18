Стрельба полицейского по коллегам стала уголовным делом

СК подтверждает, сотрудник полиции метрополитена испугался задержания за взятку. Теперь он сядет за убийство.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Москве, возбуждено уголовное дело по статье « посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Статья 317 УК РФ подразумевает наказание от лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы.

По версии следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудники ОСБ проводили оперативные мероприятия по задержанию сотрудника полиции метрополитена. Его подозревали в получение денежных средств ( СМИ писали о 2 тысячах рублей) от гражданина, не имеющего документов. Полицейский несколько раз выстрелили из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй доставлен в больницу.

По данным телеграм-канала «Омбудсмен полиции», второй пострадавший скончался в больнице. Тем временем официальный twitter МВД Москвы делится ссылкой на свой комментарий телеканалу Рен-ТВ, что пострадавший в тяжелом состоянии, но жив.