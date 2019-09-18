СМИ: Спецназ задержал мужчину, обещавшего взорвать мост в Киеве

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост «Метро» в столице Украины. Об этом вечером 18 сентября сообщает издание «Украинская правда».

Ранее местные журналисты сообщили, что смогли идентифицировать его как военнослужащего ВСУ — Алексея Белько.

Как сообщает «Страна.ua», мужчина из крымского Фороса и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части в Броварах. Также отмечается, что июне 2019 года его обвиняли в самовольном отлучении из воинской части. В итоге мужчина получил несколько дней гауптвахты.

Первые сообщение о минере на мосте «Метро» появились около 18 часов по московскому времени. Он не только обещал взорвать переправу, но и стрелял из винтовки.