Седьмая печать «Диссернета». Борцы с плагиатом опубликовали доклад о ректорах России

Худший ректор страны по версии "Диссернета" живет и работает в Петербурге — и за ним минимум 1052 «призраков». В докладе фигурируют руководители ФИНЭКа, «Тряпочки», «Лесопилки», Военмеда, Горного и Университета профсоюзов.

Александр Коряков/Коммерсантъ

Вольное сетевое сообщество экспертов «Диссернет» опубликовало доклад «Ректоры России». Шестьдесят страниц разоблачений повествуют о том, как фальсифицируется наука в вузах. Каждый пятый ректор в стране нарушил академическую этику в той или иной степени, иногда — серийно. Ректоры передирают диссертации чаще, чем представители других социальных групп. Опережают их в этом вредном для общества занятии только депутаты Госдумы VI coзыва, губернаторы и эксперты Рособрнадзора.

«Диссернет» выявил в общей сложности 64 ректора с «недоброкачественными» (а проще говоря, частично передранными откуда-то) диссертациями. При этом авторы с первых страниц уточняют, что понятие «плагиат» употребляют в значении «нарушение академической этики», а не уголовно-наказуемого деяния. Еще 32 ректора числятся как «диссероделы» – они руководили или оппонировали на защитах недоброкачественных диссертаций, хотя должны были понимать, что покрывают махровый плагиат — тот самый, в академическом смысле. Всего эксперты обнаружили и изучили труды 112 ректоров, нарушивших нормы этики, причем некоторые из объектов изучения оказались натуральными рецидивистами. Из 676 руководителей вузов примерно каждый пятый нечист на руку, если говорить о научных работах.

Худший по профессии

Венчает исследование антирейтинг худших ректоров России. Наши — в лидирующей пятерке. На первом месте — глава Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорь Максимцев, четвертое место заняла ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Юлия Антохина.

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Эти же имена – среди ректоров с «недоброкачественными» диссертациями, полностью или частично состоящими из некорректных заимствований. Петербуржцев в этом скорбном списке семь. Алексей Демидов (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна) дважды попался на своих диссертациях, один раз — на некорректной научной публикации; Игорь Максимцев дважды оппонировал или руководил сомнительными диссертациями, да и его собственная оказалась не лучше; Юлия Антохина, Юрий Беленький (Санкт-петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова), Тамара Власова (Балтийская академия туризма и предпринимательства), Ольга Ковальчук (Ленинградский областной институт развития образования) и Мария Сигова (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор, Санкт-Петербург) получили от «Диссернета» по одной черной метке за свои диссертации.

Я сделаль

Среди ректоров-«диссероделов», которые участвовали в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научных руководителей, консультантов или официальных оппонентов, серьезные имена: Александр Запесоцкий (Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов) – одна сомнительная защита, пять публикаций с нарушением академической этики; Сергей Кузнецов (Институт проблем региональной экономики РАН) — 8 сомнительных защит, одна негодная публикация; Владимир Литвиненко (Санкт-Петербургский Горный университет) засветился с одной, но недоброкачественной защитой, дважды в такую ситуацию вляпывался Александр Тургаев (Санкт-Петербургский государственный институт культуры) и один раз – Игорь Малыгин (Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН).

Мой фантом теряет высоту

Претензии к некоторым фигурантам доклада изложены предметно. Так, у Игоря Максимцева в собственной диссертации 175 страниц с некорректными заимствованиями. Возглавляемый им СПбГЭУ авторы доклада называют лидером среди петербургских вузов по числу защит недоброкачественных диссертаций собственных сотрудников. При этом Максимцев не обделен регалиями: возглавляет Ассоциацию проректоров по международным связям высших учебных заведений Санкт-Петербурга и является членом ВАК при Минобрнауки России, президиума Совета ректоров Санкт-Петербурга и Экспертного совета по законодательному обеспечению образования при комитете Совета Федерации по образованию и науке Федерального собрания РФ.

«Особенность диссертации Максимцева И.А. состоит в том, что она содержит некорректные заимствования из более сотни источников, включая небольшие фрагменты из различных газет и журналов: это те источники, которые не видит система Антиплагиат, – говорится в докладе. – Аргументированного публичного ответа касательно некорректных заимствований в диссертации Максимцев И.А. не представил». Дозвониться до Максимцева «Фонтанке» тоже пока не удалось.

Активисты «Диссернета» выяснили, что с 2004 по 2012 год более 1000 диссертаций в возглавляемом Максимцевым вузе прошли защиту, но так и не попали в РГБ в виде обязательного экземпляра. То есть, понять, существовали ли эти диссертации вообще, было невозможно. «Диссернет» пожаловался в Минобнауки, и министерство инициировало проверку. Проверка закончилась ничем — в вузе прошла реорганизация диссертационных советов, и в министерстве решили, что новые за старое не отвечают. А в 2016 году «Диссернет» выявил еще 1052 «диссертации-фантома», защищенные в ФИНЭКе, но физически не существующие.

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Ткацкая фабрика превращается...

В диссертации ректора ГУАП Юлии Антохиной эксперты насчитали 108 страниц с некорректными заимствованиями. Но и это еще не все — кроме заимствований, в работе обнаружилось произвольное изменение данных. «Так, ткацкая фабрика с 10 станками и 10 рабочими из учебного пособия А.Г. Варжапетяна превратилась в работе Антохиной Ю.А. в лабораторию микроэлектроники научно-исследовательского центра ГУАП с 10 стендами и 10 операторами, путем механической замены «станков» на «стенды» и «рабочих» на «операторов», – говорится в докладе. – При этом результаты имитационного моделирования работы лаборатории микроэлектроники научно-исследовательского центра ГУАП полностью совпали с результатами моделирования работы ткацкой фабрики, полученными А.Г. Варжапетяном». «Диссернет» подал заявление о лишении Антохиной ученой степени – безрезультатно .

Лишить степени активисты пытались и Юрия Беленького (ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова) . ВАКу некорректные заимствования в своей диссертации Беленький объяснил нетривиально — путем предоставления копии договоров с соавторами работ, откуда случились те самые заимствования. Этими договорами соавторы разрешали использовать фрагменты совместных работ без ссылок на них. «Экспертный совет ВАК признал наличие в диссертации Беленького некорректных заимствований. Президиум ВАК не согласился с Экспертным советом, и в нарушение п. 20 Порядка работы ВАК принял рекомендацию об оставлении Беленькому ученой степени», – говорится в докладе.

А ректор Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова Александр Фисун отличился тем, что под его руководством был защищен «карбункул» (т.е. диссертация, полностью заимствованная из одного источника).

Ректор Юридического института Сергей Комаров научно руководил тринадцатью недоброкачественными диссертациями . В числе его подопечных — покойный депутат Госдумы Денис Вороненков, лишенный ученой степени приказом Минобрнауки России; руководитель аппарата Совета Федерации, рекомендованный к лишению ученой степени диссертационным советом, Сергей Мартынов; заместитель начальника Правового управления Госдумы VI созыва Геннадий Мартьянов и Мария Ревнова – учредитель и экс-ректор Юридического института. Ее диссертация тоже была признана экспертами недоброкачественной.

Твоя дороже, твоя на базаре куплена

Уникальность седьмого по счету масштабного доклада «Диссернета» не только в обилии значимых фамилий, но и в попытке оценить долю ректоров, диссертации которых были написаны на заказ. Авторы доклада признают, что изобретенная ими методика расчета гипотетического числа ректоров с купленными диссертациями спекулятивна. Они исходят из того, что каждой некорректной публикации сопутствуют заказные публикации. Тот, кто идет таким путем, идет напролом — заказные публикации приходят в научные журналы тупо с одного и того же адреса электронной почты, то есть «авторы» не утруждаются не то что текст переписать, но даже отправить е-мейл.

«Например, более сотни заказных публикаций было направлено в журналы не связанными друг с другом авторами с адреса: OET2004@yandex.ru. Этот адрес принадлежал «диссертационной фабрике проф. Стерликова» в РГГУ», – говорится в докладе.

Авторы отмечают, что 70–80% заказных диссертаций невозможно поймать на плагиате. Долю заказных диссертаций эксперты «Диссернета» оценивают в 30% от общего числа диссертаций в РГБ. В докладе выявлено около 60 ректоров с недоброкачественными диссертациями, около трехсот работ ректоров могли быть изготовлены на заказ. За последние 15 лет защитилось около 350 ректоров вузов. Выходит, что добросовестных ученых среди них немного.

На мороз!

«Диссернет» предлагает план решения проблемы ректоров-негодников. Во-первых , надо создать комиссию из ученых, включающей представителей университетов и РАН, но без чиновников Минобрнауки России и руководителей вузов. Во-вторых , за некорректные заимствования в диссертациях ректоров беспощадно увольнять. Ректоров-диссероделов не увольнять сразу, а подумать — и решить индивидуально. За авторство или соавторство при создании некорректных публикаций рекомендовать ректору такое творчество отозвать. Откажется — уволить.

Теперь слово за академическим сообществом — и Минобрнауки, конечно.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»