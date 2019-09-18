«Мы отстояли наш город». Александр Беглов отмечает вступление в должность с соратниками в Таврическом дворце

Фонтанка.ру

«Все 11 месяцев я ощущал вашу поддержку и знал твердо - я не один, вы со мной», – так вечером 18 сентября новый губернатор Петербург поблагодарил участников его избирательной компании на приеме.

Глава города произнес тост, в котором уверил собравшихся, что Петербург сновал вернулся в федеральную повестку, и его опыт перенимается другими регионами: «Хотя проблемы копились годами и даже десятилетиями, самое главное - мы вернулись в федеральную повестку дня. Мы начали задавать тон в федерации. Многие регионы стали воспринимать наш опыт, те программы, которые мы осваиваем. Петербург всегда был и останется городом-лидером».



Свою победу Беглов назвал победой программы и команды: «Мы не устраивали шоу. Соревновались своими программами, а не личностями. И наша программа оказалась лучше. В нас поверили ленинградцы, петербуржцы. Без их веры и поддержки мы бы ничего не сделали. И сейчас мы должны оправдать их доверие».



Сегодня в Таврическом дворце проходит прием по случаю вступления в должность губернатора Александра Беглова. Днем принятие присяги состоялось в Мариинском дворце в присутствии депутатов ЗакСа.



Беглов на прошедших 8 сентября выборах набрал 734 903 голоса петербуржцецев. Это составило 64,44% от всех проголосовавших. На втором месте оказалась кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84% (192 тыс. 114 голосов). Заключительное место занял выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов, который набрал 16,03% (его поддержали 182 тыс. 797 горожан). Итоговая явка составила 30,07%.