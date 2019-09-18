Полицейских в Москве расстреляли при задержании. Подозреваемый — тоже сотрудник МВД

В Москве произошла перестрелка между полицейскими из Управления собственной безопасности и ОВД на метрополитене. По предварительным данным, прапорщик открыл огонь по коллегам, приехавшим его задержать.

О гибели полицейского УСБ МВД вечером 18 сентября сообщает телеграм-канал «Омбудсмен полиции». По его данным, около шести часов вечера у метро на Рязанском проспекте один человек погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Убитый и раненый — сотрудники УСБ МВД, они якобы проводили оперативные мероприятия.

По предварительной информации, «безопасники» приехали задерживать прапорщика полиции на метрополитене, 35-летнего Алексея Смирнова. При попытке зафиксировать факт получения взятки в 2000 рублей полицейский начал стрельбу: он смертельно ранил 39-летнего Максима Веялко и тяжело ранил 41-летнего Алексея Лимонова, дополняет канал Baza.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД на метрополитене ГУ МВД России по Москве в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии», – подтвердили стрельбу в ГУ МВД по Москве.