На КАД закроют съезд на Дачный проспект

На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом две ночи подряд собираются перекрывать один из съездов.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на период с 23:00 18 сентября до 6:00 19 сентября и с 23:00 19 сентября до 6:00 20 сентября будет полностью перекрыт съезд с внешнего кольца в Санкт-Петербург на Дачный проспект в направлении станции метро «Проспект Ветеранов». ООО СПК «Зелёный город» должно устранить там колейность.

Работы с полным перекрытием съезда решено проводить только в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, подчёркивают в учреждении. Их сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.