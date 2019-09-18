Происшествия
Жалобу на приговор Устинову суд рассмотрит меньше чем через неделю
Меньше чем через неделю Мосгорсуд начнёт рассматривать апелляцию на приговор актёру Павлу Устинову. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Чешков 18 сентября.
«Мне сообщили, что рассмотрение назначено в 14:35 мск 23 сентября», — цитирует Чешкова ТАСС.
Ранее стало известно, что по просьбе театра «Сатирикон» в процесс может войти адвокат Анатолия Кучерена. Дмитрий Чешков отметил, что соглашение с Кучереной пока не подписано.
Справка:
Устинова приговорили за вывихнутое плечо омоновца, он получил 3,5 года колонии. Его задержали 3 августа во время протестной акции, посвященной недопуску кандидатов на выборы в Мосгордуму. Устинов утверждает, что в митинге не участвовал, ждал у метро друга, в момент задержания смотрел в телефон, ничего не выкрикивал и плакатов не держал, а от росгвардейцев отшатнулся, чтобы защитный шлем не угодил ему в голову. Слова актера подтверждают видеозаписи, приобщать которые к делу судья Криворучко отказался. Приговор вызвал широчайший резонанс, на этом фоне другого фигуранта «московского дела» отпустили на подписку, а материалы вернули в прокуратуру.