Жалобу на приговор Устинову суд рассмотрит меньше чем через неделю

Меньше чем через неделю Мосгорсуд начнёт рассматривать апелляцию на приговор актёру Павлу Устинову. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Чешков 18 сентября.

«Мне сообщили, что рассмотрение назначено в 14:35 мск 23 сентября», — цитирует Чешкова ТАСС.

Ранее стало известно, что по просьбе театра «Сатирикон» в процесс может войти адвокат Анатолия Кучерена. Дмитрий Чешков отметил, что соглашение с Кучереной пока не подписано.